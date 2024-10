Moto2 Ai Ogura in casa per un altro passo verso il sogno Mondiale Sergio Garcia si ritroverà?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ci avviciniamo al quintultimo appuntamento di questo Moto2024: dal GP dell’Indonesia a Mandalika, la stagione asiatica continua in Giappone con la gara a Motegi che sarà importante in particolare nell’economia delle classifiche die MotoGP, mentre in Moto3 David Alonso può già vincere matematicamente il titolo. Inla piega presa dalsembra essere dalla parte di Ai. Il nipponico sta trovando una buona continuità e sta piazzando un allungo importante rispetto a tutti gli inseguitori per la vittoria finale. Il secondo posto in Indonesia è stato preziosissimo e l’ha fatto salire a 208 punti: 42 di vantaggio sue 52 su Aron Canet e Alonso Lopez. Un vantaggio discreto e gestibile nelle ultime cinque gare.