Il team Benosports fa incetta di medaglie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) IlPickleballè stato protagonista al torneo disputato Tocco da Casauria in provincia di Pescara, un piccolo paese dove è stata fondata la prima società italiana di pickleball, grazie ad un gruppo di appassionati che ha voluto emulare le società americane. L’associazione sportiva in terra abruzzese ha conquistato delleimportanti, in una manifestazione molto seguita, dove hanno partecipato molti atleti appassionati di questa disciplina. Nella categoria Over 60 la medaglia d’oro è andata ai ravennati Enrico Crocetti e Gianluca Nassetti. Negli Over 50 il primo posto se lo sono aggiudicati Filippo Parmiani di Ravenna e Gianluca Nassetti che quindi bissa l’oro. Non solo, Nassetti ha conquistato anche dued’argento, nelle categorie del doppio misto e del singolo over.