Diretta maltempo in Emilia Romagna i fiumi sotto osservazione a Ravenna | i messaggi dei sindaci

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna, 3 ottobre 2024 – Due settimane dopo l’alluvione, torna ilincon precipitazioni anche intense, venti di burrasca forte e apprensione per i: dopo le piogge i livelli idrometrici stasera potrebbero “raggiungere le soglie 2 sugli affluenti di destra di Reno e i bacini romagnoli”, come recita l’allerta meteo arancione (criticità moderata) per buona parte della regione emessa da Arpae e Protezione civile. "Viste le recenti piene che hanno sollecitato gli argini, con particolare riferimento al Lamone nel territorio del Comune di, si raccomanda precauzione”, recitava ieri il nastro registrato che chiama le utenzeti in caso di allerta meteo. Intanto, è di oggi la notizia dell’apertura di un fascicolo, da parte della procura di, per il disastro del 18 e 19 settembre.