Chiara Ferragni e Fedez avvistati insieme a Milano | ritorno di fiamma? Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, si sente dire, in giro, qualche volta. Certe volte è così, altre sicuramente no, ma nell’era dei social, basta il flash di un obiettivo a riaccendere ladella speranza dentro chi, in quella coppia, ci credeva. Lo sapranno bene, che i riflettori puntati addosso, durante il loro matrimonio, li hanno avuti spesso. Ora che il loro idillio, però, è giunto al termine, basta un incontro, forse anche fugace, a far tornare, nella mente dei loro fan più accaniti, quei ricordi di un passato che potrebbe non tornare più. Così, una fan ha visto gli ex Ferragnez, a, e ha voluto segnalarlo all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ciao Deia, Ieri sono statii ferragnez che entravano dallo psicologo”, il messaggio inviato alla blogger.