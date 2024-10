Calcio Serie D Il vigorino Federico Alonzi operato a Rimini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’attaccante ventottenne ne avrà per circa sei mesi, la squadra rossoblù potrebbe acquisire un altro elemento per l’attacco SENIGALLIA, 3 Ottobre 2024 –con successo ieri, mercoledì 2 ottobre, il giocatore della Vigor Senigallia, attaccante classe 1996, arrivato in estate dal Trastevere dopo essere stato a lungo inseguito dalla società rossoblù, si era infortunato nella terza giornata di campionato, ad Isernia. Il giocatore, vittima della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, è statonella clinica riminese di Villa Maria. Intervento perfettamente riuscito, sottolineano il medico sociale della Vigor Andrea Moschini e l’osteopata rossoblù Mattia Ferretti.