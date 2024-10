Calcio femminile Sophia Lisica numeri che aprono ad un futuro di grandi speranze

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La giovane, 15 anni, nata calcisticamente nel Marina, ora in maglia Ancona Respect. Tanti occhi puntati sulle sue prestazioni VALLESINA, 3 ottobre 2024 – Probabilmente da qualche anno stiamo assistendo alla nascita di una realtà delAnconetano che ad una attenta analisi, ha pochi riscontri in Regione, alla quale già si sono interessati iclub del panorama calcistico marchigiano e non solo. Stiamo parlando di, classe 2009, nata calcisticamente nel Marina, dove ha giocato nelle categorie di appartenenza, ma mischiata in mezzo ai maschietti. La sua storia inizia nel 2020/21 quando la M3 Academy era controllata da una affiliazione con la Sampdoria, giocando una decina di partite con 15 reti. Nell’estate dello stesso anno a Genova gioca con le pari etÃe realizza 4 reti in 5 partite.