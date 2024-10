Per ogni guerra va costruita una legittimazione | al diavolo l’etica e la morale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Stefano Brigantinasce da un disegno politico che mira a rafforzare un equilibrio di potere o crearne uno nuovo. Machiavelli afferma che il signore/principe, per garantire il proprio potere nell’interesse dello Stato che governa, deve attuare una “buona” politica superando i vincoli dele dellache potrebbero ostacolarla. Da qui deriva il famoso “il fine politico giustifica l’utilizzo dimezzo compresa la forza e la” e sappiamo che niente è più imdi una. Si devono però costruire un casus belli e una narrazione da portare al popolo che dipinga il conflitto non solo come eticamente legittimo, ma anche moralmente doveroso.