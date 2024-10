Orsini Confindustria | Si ai dazi sulle auto elettriche cinesi Scholz | Così ci facciamo male da soli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Confermando” la storica postura degli industriali italiani a favore di liberi commerci, mercati e concorrenza, il presidente diEmanueleribadisce il suo sostegno all’applicazione dieuropei contro leche vengono dalla Cina. Vetture tecnologicamente più avanzate e meno costose rispetto a quelle prodotte in Europa che però, effettivamente, ricevono un sostegno pubblico. Del resto Pechino si è conquistata la leadership globale nel settore grazie ad una politica industriale avviata nel 2015 con obiettivi al 2025. A, però, le ingerenze statali che non siano aiuti alle imprese, non piacciono. Ma, forse e chissà, le imprese italiane potranno in futuro contare sull’arma competitiva individuata da: “piccoli reattori nucleari in ogni azienda per avere energia a basso costo”.