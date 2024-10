Migranti Mantovano | Da Cdm ok a decreto legge gestione flussi regolari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2024 "Il Consiglio dei ministri ha approvato il'Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, dideimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali". Lo ha annunciato in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredoche ha sottolineato: "Si tratta dell'esito del lavoro congiunto tra vari ministeri. Un gruppo tecnico di lavoro aveva coordinato una ricognizione sull'andamento deiche poi aveva costruito la base per l'esposto che la presidente del Consiglio ha presentato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai primi di giugno". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev