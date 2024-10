La disoccupazione scende al 62% ai minimi da 17 anni Crescono gli occupati ma anche gli inattivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Buoni dati sul mercato del lavoro ad agosto, mese in cui si concentrano gran parte degli impieghi del turismo e dei servizi collegati. Laè scesa al 6,2% dal 6,4% di luglio, toccando il livello più basso dal settembre del 2007 e posizionandosi al di sotto della media dell’area euro. Il tasso digiovaniledi 1,7 punti al 18,3% Le persone in cerca di lavoro sono 1 milione 588mila, in calo di 46mila unità su luglio e di 355mila unità su agosto 2023. Aumentano però gli, ovvero le persone che non hanno ma non cercano un lavoro, e che quindi non vengono più conteggiati come dis. In un mese sono cresciuti di 44mila unità, rispetto all’agosto 2023 l’incremento è di 106mila. Pure il numero dirisulta in crescita rispetto al mese precedente (+45mila unità) e raggiunge quota 24 milioni e 80 mila.