Daniel Day-Lewis torna al cinema | reciterà per il figlio Ronan

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Day-ha deciso di mettere fine al suo ritiro anticipato dal. Il 67enne attore britannico ha infatti annunciato chenuovamente sul grande schermo, diretto dalnel film Anemone. Per il tre volte vincitore di un premio Oscar sarà un ritorno a sette anni da Il filo nascosto del 2017 di Paul Thomas Anderson, per cui ottenne la sua sesta nomination dall’Academy. Le riprese sono già in corso a Manchester, come testimoniano diversi scatti rubati dal set e condivisi sui social, in cui il divo appare in sella a una moto con un nuovo look per cui si è lasciato crescere barba e baffi. Non è ancora nota la data di uscita in sala, che dovrebbe avvenire prossimamente.