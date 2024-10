Carceri Antigone | Mai così tanti ragazzi in Ipm +164% in un anno

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Al 15 settembre 2024 erano 569 ie le ragazze detenuti negli Istituti Penali per Minorenni (Ipm) italiani. È da febbraio che il dato supera costantemente le 500 presenze, arrivando ad oscillare tra le 560 e le 580 negli ultimi mesi. Lo riporta il nuovo report dell’Associazionesull’emergenza negli Istituti penali per minorenni a undal Decreto Caivano. “Numerialti non si erano mai registrati prima”, rileva. Al 15 settembre 2024, gli ingressi sono stati 889. Nello stesso periodo del 2023 gli ingressi erano stati 764. In ventidue mesi i giovani detenuti sono cresciuti del 48% In un solosi è registrata una crescita del 16,4%.