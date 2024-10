Borsa | Milano sul filo della parità corre Leonardo giù Pirelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si muove sulPiazza Affari (+0,04% a 33.785 punti), dopo essere cresciuta fino allo 0,5% nel corsomattinata, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in crescita a 134 punti. Sale di 6 punti il rendimento annuo italiano al 3,42%, mentre quello tedesco aumenta di 5,2 punti al 2,08%. Il listino principale appare spaccato in due, con il forte rialzo di(+4,22%) insieme al resto del comparto aerospaziale in Europa con l'acuirsisituazione in Medio Oriente. Frena invece(-3,63% a 5,14 euro) dopo l'uscita di Brembo ( +3,7%) dal capitale. Il titoloBicocca si mantiene comunque sopra ai 5,07 euro per azione fissati per l'operazione, che ha consentito al gruppo bergamasco un incasso di 282,9 milioni.