Autovelox di Pontenuovo | fila per chiedere i rimborsi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Montale (Pistoia), 2 ottobre 2024 – E’ costante e non accenna a diminuire il flusso di persone che ogni giorno si rivolgono alla sede dell’Auser di Montale per ritirare un fac-simile di richiesta di rimborso per le multe ricevute all’del. Tra chi si reca personalmente alla sede e chi telefona per avere informazioni sono circa trenta ogni giorno i cittadini multati che si apprestano arimborso oppure, se sono ancora in tempo, a presentare ricorso. E non si tratta solo di persone di Montale o di Pistoia, ma anche dei centri vicini, come Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano o anche da altre città.