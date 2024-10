Anzani A Piacenza giocato ad alto livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La presentazione della partnership col poliambulatorio privato Centro Palmer ("per farci conoscere sul territorio abbiamo deciso di sposare un progetto importante e storico come quello di Modena Volley" ha raccontato l’amministratore unico Giacomo Magrì) é stata anche l’occasione per tornare a parlare del match di, con uno dei protagonisti forse non così attesi, Simone, che coi suoi muri stava per ribaltare completamente il match. "Aci sono stati back positivi riguardo il nostro gioco e la nostra capacità di esprimere un volley di– il commento a margine dello stesso– ma allo stesso tempo dobbiamo prendere coscienza di quello che vogliamo fare. Abbiamo avuto le occasioni per portare a casa la vittoria, é stato sotto gli occhi di tutti, ma non siamo stati abbastanza bravi e cinici".