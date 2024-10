Yuasa Battery che entusiasmo al PalaSavelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) I 2.162 del Pala Savelli hanno vissuto una prima grandissima serata di Superlega, la prima nella storia del volley della provincia di Fermo, targataGrottazzolina. Un Palas caldissimo che ha saputo animarsi da subito, già da prima della gara e che poi si è scaldato sempre più per l’andamento adrenalinico di cinque set contro una Monza fortissima seppur incerottata che alla fine cede il primo punto della storia in Superlega a Fedrizzi e compagni. Un intero territorio in un Palas con tanti ospiti in tribuna partendo dal sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, dal primo cittadino di Porto San Giorgio Valerio Vesprini con il vice Fabio Senzacqua e l’intera giunta sangiorgese a fare gli onori di casa oltre all’assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini.