Inchiesta ultras Marotta | Se siamo tranquilli? Sicuramente sì

"Sesì". Lo ha detto a proposito dell'sulle curve milanesi il presidente dell'Inter, Giuseppe, al suo arrivo in un ristorante del centro di Milano per l'incontro con la dirigenza della Stella Rossa in vista del match di Champions League in programma questa sera. Poco prima dell'arrivo diera arrivato anche il vicepresidente Javier Zanetti ma l'ex capitano nerazzurro non ha rilasciato dichiarazioni. Nella giornata di ieri 19 misure cautelari, tra carcere (16) e domiciliari (3), sono state firmate dal gip Domenico Santoro nei confronti di esponenti delle curve di Milan e Inter. Non ci sono dirigenti o tesserati delle società tra gli indagati. Anzi, i club sono stati definiti "parti offese" dal procuratore di Milano Marcello Viola.