I terreni dell’Università di San Piero al Pisa Sporting club fino al 2035

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Michele BufalinoIn attesa dell’inizio dei lavori per il centro sportivo di Gagno, previsto per gennaio, ile l’Università rinsaldano il loro rapporto e firmano un nuovo accordo che prolunga la concessione per idi Sana Grado, dov’è situato quello che è stato ribattezzato "Centro sportivo Cetilar". Un maxi accordoalper gli impianti di proprietà, utilizzati daldal 2015. La precedente sottoscrizione infatti fu record perché mai prima d’allora ilpoté usufruire di campi di allenamento così a lungo. A firmare l’accordo nella sala dei Mappamondi del rettorato sono stati il presidente delGiuseppe Corrado e il rettore Riccardo Zucchi, che hanno anche annunciato iniziative connesse a questa nuova convenzione.