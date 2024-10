Guerra in Medio Oriente Amato | Vedere l’irrilevanza della Ue è davvero umiliante Italia? Da sempre inaffidabile in politica estera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “scorrere vicende così importanti nel mondo equanto è irrilevante la voce europea oggi in, siamo molto al di sotto di ciò che potremmo fare. Se pensiamo che quelli di Ventotene, Spinelli in testa, quando lanciarono il progetto di integrazione, dissero che ciò che contava era mettere insiemedi sicurezza,di difesa. Siamo qui e non l’abbiamo ancora fatto“. Sono le parole dell’ex presidenteCorte Costituzionale Giulianosul fallimentoUe nelle controversie internazionali, durante la presentazione del libro di Giampiero Massolo e di Franco Bechis, “Realpolitik Il disordine mondiale e le minacce per l’”.