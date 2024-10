Arresti ultras programmati gli interrogatori | la versione dell’avvocato di Beretta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) La fase suglideglidi Inter e Milan è già arrivata ad una fase importante. Sono previsti per domani, 2 ottobre, glidegli ultrà arrestati nell’inchiesta della procura di Milano che ha permesso di smantellare i direttivi delle curve di Inter e Milan. Tra i primi a comparire davanti al gip Domenico Santoro sarà il capo ultrà nerazzurro Andrea, già detenuto a San Vittore per l’omicidio del ‘compagno di curva’ Antonio Bellocco. Gli arrestati dell’anello verde devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante mafiosa, rissa, lesioni ed estorsioni. Le paroledi“Le indagini – spiega il difensore di, l’avvocato Mirko Perlino – hanno fatto emergere che non aveva collegamenti con esponenti delle famiglie calabresi, ma si interfacciava solo con Marco Ferdico.