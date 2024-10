Andrea Beretta l’ex capo ultrà dell’Inter | Nessuna minaccia ai dirigenti sui biglietti di Istanbul accordo tra società e questura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Con lac'era un rapporto trasparente. Era a conoscenza delle problematiche e ci siamo sempre interfacciati con i responsabili della sicurezza e dei rapporti con le tifoseria per risolvere tutte le questioni. Nessuno ha mai fatto pressioni e minacce. Quando c'era bisogno di piùli chiedevamo, quando c'era da organizzare trasferte ci rivolgevamo a loro”. Queste le parole di, ex leader della curva Nord, tra i destinatari dell'ordinanza che ha decapitato i verticidi Inter e Milan, parlando oggi con il suo difensore, l'avvocato Mirko Perlino, durante un colloquio in carcere.