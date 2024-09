Nzeb pioniera l’edilizia del futuro è green

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fondata nel febbraio 2024 a Formigine alla luce dell’esperienza trentennale di Antonio Pramazzoni nel settore delsrl si sta facendo conoscere in Emilia-Romagna come aziendain materia di edilizia, in risposta alle direttive dell’Unione Europea. Come è noto, infatti, nel giro di pochi anni, i costruttori saranno costretti ad adottare misure rivoluzionarie per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, promuovere la sostenibilità, ridurre le emissioni di gas serra, utilizzare materiali ecologici e implementare pratiche innovative. Pertanto, la missione dell’azienda di Pramazzoni è chiara: guidare il settore edilizio verso soluzioni abitative che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita.