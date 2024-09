Inchiesta ultrà e parcheggi a San Siro indagato Manfredi Palmeri per un quadro da 10mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Tra gli indagati nell'della Procura di Milano sulle curvec'è, consigliere regionale lombardo eletto con la lista di Letizia Moratti e consigliere comunale a Milano in una lista di centrodestra. È accusato di corruzione tra privati in una tranche per i suoi rapporti con un imprenditore interessato, si legge nell'ordinanza del gip, a "garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto” per idello stadio di San. L’intercettazione “Adesso io a Manfred comunque gli ho comprato già ilè!! sono 10.000 di!!”, diceva Gherardo Zaccagni, “gestore” die finito ai domiciliari per altre imputazioni. Per gli inquirenti ritengono ilsarebbe il “Duomo, Milano” dell'artista cinese Liu Bolin, 90 centimetri per 68 in sei edizioni limitate, che ha nel “camouflage” il suo stile.