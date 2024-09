Dolce e Gabbana tirati in ballo al Grande Fratello | Prendo e li chiamo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nonostante Shaila Gatta si sia sbilanciata e abbia dichiarato il suo interesse per Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ha comunque deciso di non mollare. Il gieffino continua a flirtare con l’ex velina e ieri nel giardino delle ha promesso che con lei sarà sempre sincero. Tra una chiacchiera e l’altra il modello ha tirato anche inrivelando che volendo potrebbe anche chiamarli peer chiedere loro una borsa limited edition. Ovviamente l’esempio di Lorenzo ha scatenato l’ironia del web. Lorenzo:e mi faccio mandare un borsa limited edition No loreal massimo chiami la Lidl e ti fai mandare un pigiama #pic.twitter.