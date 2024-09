Calcio a 5 | le semifinali dei Mondiali 2024 saranno Ucraina-Brasile e Argentina-Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Sud America contro l’Europa “inattesa”. Aidia 5, in corso di svolgimento in Uzbekistan, il tempo dellesta per arrivare. Il primo accoppiamento sarà quello che metterà di fronte: i primi hanno eliminato nei quarti di finale il Marocco, col punteggio di 3-1, mentre i secondi hanno mandato al tappeto addirittura 9-4 il Venezuela. La seconda semifinale invece vedrà una sorprendentefronteggiare l’: transalpini fra le Magnifiche 4 grazie all’affermazione ottenuta – di misura (2-1) – contro il Paraguay, mentre l’Albiceleste è riuscita a regolare larghissimamente il Kazakistan (6-1), in un big match dove non c’è stata storia. Ora il tutto per tutto quindi, nelle giornate del 2 e del 3 ottobre: chi vince si va a giocare la Coppa del Mondo di Futsal, chi perde lotterà per un posto sul podio.