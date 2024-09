Servono i superpoteri Per salvare Siae e SM lavoratori e istituzioni lanciano l’Sos a Meloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) "Non permetteremo che si perdano i posti di lavoro". Le intenzioni di Matteo Ruggiada e di tutti gli altri 800del grupposono chiare e sono state messe nero su bianco in un documento che venerdì sera è stato sottoscritto da tutta la politica in un consiglio comunale aperto, convocato in via straordinaria a Cologno Monzese. Sedici relatori, tra rappresentanti sindacali, addetti del colosso delle telecomunicazioni ed esponenti istituzionali a vario livello. "Oggi si è scritta una bella pagina di politica - ha commentato Mario Bresciani, consigliere comunale di Cologno e lavoratore della SM Optics, controllata di-. I politici devono mettersi in prima fila per far sì che l’azienda possa uscire dalla crisi e tornare a produrre". Una crisi eplosa ormai più di un anno, anche se le radici affondano ancora più in là.