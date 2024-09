Scopri CRAZY il Nuovo Singolo di PAR TY

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 settembre 2024) Da venerdì 27 settembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi PAR TY per Kimura. Disponibilità del” di PAR TY Da venerdì 27 settembre 2024, tutti gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, ildi PAR TY per Kimura, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Questo brano rappresenta un’importante aggiunta al panorama musicale contemporaneo. Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/Sonorità e Atmosfera di “” “” si distingue per la sua capacità di mescolare le sonorità ruvide e sperimentali del post-punk con un’atmosfera street. Questa combinazione unica non solo cattura l’attenzione degli ascoltatori, ma crea anche un’energia irresistibile che coinvolge il pubblico fin dal primo istante.