Roma guerra tra clochard a Ponte Duca d’Aosta | due arresti per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Dramma nella notte di ieri, quando intorno alle 23:30 una ragazza ha lanciato l’allarme in, urlando e chiedendo aiuto. Le volanti diMilvio e della Squadra Mobile sono immediatamente intervenute sul posto, dove la giovane ha raccontato di aver trovato un uomo riverso a terra, con una profonda ferita sulla fronte. La vittima, un 35enne marocchino, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverata in gravi condizioni. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato aggredito con un oggetto ancora non identificato da due suoi connazionali, rispettivamente di 56 e 52 anni, anch’essi senza fissa dimora. Arrestati due uomini perGrazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i due sospettati sono stati identificati e arrestati poco dopo l’aggressione, con l’accusa di