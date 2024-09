Napoli-Monza incredibile gesto dei tifosi azzurri | succederà questa sera al Maradona!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Manca sempre meno alla sfida trache andrà in scena allo stadio Diego Armando. Ecco cosaa Fuorigrotta. Ilsi appresta a scendere di nuovo in campo dopo l’ultima vittoria contro il Palermo. Il match di Coppa Italia si è concluso sul punteggio di 5-0, con gli uomini di Antonio Conte che hanno guadagnato il passaggio al turno successivo. Adesso, però, è il momento di tuffarsi nuovamente nel campionato dopo il pareggio esterno contro la Juventus. Milan, Inter e i bianconeri hanno già ottenuto i tre punti, motivo per il quale ora la palla passa proprio ai partenopei. Quest’ultimi dovranno provare ad ottenere l’ennesimo successo, in modo tale da restare “attaccati” alle zone alte della classifica. Il match, però, sarà tutt’altro che facile. Infatti, di fronte alci sarà ildi Alessandro Nesta.