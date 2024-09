La stagione di BluOrobica inizia con un passo falso | Pizzighettone espugna l’Italcementi all’overtime

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024)subito all’insegna del thriller ladell’Unica, che nella prima giornata, quella d’esordio, del girone di Serie B Interregionale cade in casa controdopo un overtime. Alla Palestra Italcementi va in scena una partita dalle mille emozioni, e che, nonostante la sconfitta al supplementare, porta in larga parte ottima segnali per la squadra di coach Albanesi. Nel 1° quarto polveri abbastanza bagnate per entrambi gli attacchi, con il primo canestro dei bergamaschi che viene confezionato proprio sull’asse Simoncelli-Markovic, i due senior aggiunti in estate e chiaramente partiti in quintetto, a cui sono affiancati dal primo minuto Leoni, Doneda e Nespoli. Verso la fine del parziale il ritmo si alza e Alessandro Dore, entrato dalla panchina, infila subito due triple che sono un preludio alla sua serata stellare.