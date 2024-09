Il Libano dopo Nasrallah tra apocalisse e ricostruzione Scrive Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 29 settembre 2024) Stando a quanto riferito da molti media anche in Italia, pochi giorni prima di morire Hassanavrebbe detto di non sapere quanti giorni gli restassero da trascorrere con i suoi compagni, ma che in ogni caso lui avrebbe seguitato a sostenere la resistenza fino alla vittoria. Queste parole confermano in modo impressionante che il leader di Hezbollah è stato un khomeinista di fede apocalittica. Nel suo discorso apocalittico, infatti, l’ayatollah Ruhollah Khomeini ha fondato una teologia prima di lui ignota. Il suo discorso può essere riassunto così: i martiri non muoiono, ma vanno in una sorta di tempo mediano, quello dove si trova l’imam nascosto, colui che tornerà alla fine dei tempi per far trionfare il bene nel giorno della battaglia finale, il giorno dell’