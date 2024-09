Highlights Brescia-Varese 118-94 | basket Serie A1 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilcon glidi, valida per la 1^ giornata dellaA1di. Vittoria straripante all’esordio per coach Poeta, che comincia alla grande la sua avventura sulla panchina della Germani battendoper 118-94 in una partita in cui Bilan, Della Valle e Rivers hanno chiuso abbondantemente sopra i 20 punti. All’Openjobmetis, invece, non bastano i 31 punti di Mannion. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLAA1118-94:A1) SportFace.