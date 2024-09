Basket Serie B Interregionale Senigallia buon esordio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) La Goldengas batte Teramo 84-73 dopo aver sempre condotto, 29 Settembre 2024 – La Goldengas inizia bene il campionato dopo una preparazione che l’aveva vista non entusiasmare nelle amichevoli con pari categoria pur spesso giocate con qualche assenza pesante. E invece il debutto al PalaPanzini contro il Teramo è decisamente positivo con un match vinto 84-73 e costantemente condotto dall’inizio alla fine contro il quintetto abruzzese, da alcuni addetti ai lavori considerato il più debole del girone E, ma comunque non certo un materasso.avanti 24-20 il primo quarto e 42-33 all’intervallo lungo ma poi capace di allungare sensibilmente nel terzo dove un canestro di Giovanni Sablich al 25’ (bene pure il fratello Pietro) firma il massimo vantaggio sul 62-45 per i biancorossi di casa. Al 30’ la Goldengas è in vantaggio saldamente, 65-50.