Anticipo Serie A Torino-Lazio 2-3

(Di domenica 29 settembre 2024) 14.24 Colpo dellain casa granata. Nuno Tavares ruba palla e sfonda e serve Guendouzi che batte un incerto Paleari (Milinkovic-Savic out nel riscaldamento).avanti all'8'. Il Toro si vede a fine frazione con la botta di Ilic respinta da Provedel. Raddoppio ospite al 60', con Dia che la piazza da centroarea sull'assist di Isaksen.Paleari evita il tris su Guendouzi lanciato Adams accorcia (67') su assist di Vlasic. Finale convulso. Noslin subentra a Castellanos e in pochi secondi (90') fa tris. Coco in girata riaccorcia (92').