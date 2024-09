Tesei la discesa in campo La campagna elettorale comincia dall’Umbriafiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) È fissato tra una settimana - sabato 5 ottobre - il via ufficiale alladella governatrice uscente Donatella, ricandidata dal centrodestra a presidente della Regione. L’appuntamento con l’evento è alle 17 al Centro congressi Umbriafiere di Bastia Umbra. "Cara Umbria - ha scritto la presidente nei social - è il momento di iniziare un nuovo viaggio insieme. In questi cinque anni abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo vissuto insieme traguardi, difficoltà e ripartenze. C’è ancora tanto da fare. Vi invito a Bastia Umbra per la prima tappa di questo nuovo percorso. Ci vediamo lì!". Sotto l’annuncio decine di commenti di sostegno e di critica, come nella migliore delle tradizioni dei social network.