Plessi scolastici fragili Cedimenti e infiltrazioni | Servono manutenzioni

(Di sabato 28 settembre 2024) Scuole ““ e continuamente bisognose di cure ed investimenti. Le recenti precipitazioni primaverili ed estive hanno infatti messo a nudo una situazione per certi versi critica che anche il neo assessore ai lavori pubblici, Luigi Mori ha ammesso esistere. "Dovremmo mettere nero su bianco un piano diprogrammato e costante", ha sottolineato l’esponente di giunta. D’altronde la situazione è sotto gli occhi in tutta la sua gravità, nonostante i continui investimenti degli ultimi anni. Per esempio, all’asilo nido “Rossana Vanelli“ a maggio l’acqua era filtrata nella parte di soffitto soprastante l’ufficio segreteria ed il corridoio di accesso alle varie aule con la conseguenza che parte del controsoffitto in cartongesso era collassato.