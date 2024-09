MotoGP Bagnaia vince la Sprint a Mandalika! Martin cade e perde punti importantissimi | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo l’errore di Misano, seguito da un weekend non semplicissimo, PeccolaRace in Indonesia. Serviva una risposta del genere, visto anche il distacco di 24da, che è scivolato al termine del primo giro,ndo 12. Dietro, arriva Bastianini, la Bestia continua ad avere un’ottima costanza nei risultati e occhio, perché domani sembra essere quello con il passo gara più veloce, insieme a, Pecco resta un incognita. Altra rimonta da fenomeno quella di Marquez, grazie ad una partenza stellare, poi Marc non aveva il passo perre. Da applausi Diggia, anonostante una spalla molto dolorante.