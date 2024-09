Mondiali ciclismo Zurigo 2024 prova in linea uomini Elite | startlist e favoriti Pogacar ed Evenepoel i più attesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Lae idellaindeidisu strada, in programma adomenica 29 settembre. Il titolo iridato si assegna al termine di uno dei percorsi più impegnativi delle ultime edizioni, dal momento che i 273,9 chilometri con partenza da Winterthur e arrivo proprio in riva al lago diprevedono un dislivello complessivo di ben 4470 metri. Un Mondiale per scalatori veloci quindi, con un unico nome in cima alla lista deglida battere: Tadej. Non è un mistero che il fenomeno sloveno abbia incentrato la preparazione sull’appuntamento di, dopo aver centrato la storica doppietta Giro-Tour che mancava dai tempi di Marco Pantani nel 1998. Negli ultimi giorni “Pogi” ha trionfato anche nel Gp di Montreal, a conferma di un avvicinamento all’evento iridato che sembra procedere nel modo giusto.