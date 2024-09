LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | vento bassissimo possibile rinvio per Luna Rossa-Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

14.04 Attualmente 6,7 nodi, siamo proprio al limiteRicordiamo che ne servono 6,5 per regatare.un? 14.03 A fine giornata sarà 2-2 oppure una delle due squadre si porterà sul 3-1? Comunque vada, la serie rimarrebbe molto incerta. 14.01Britannia entrerà a 2'10" da sinistra nella zona di pre-partenza;invece da destra a 2'00". 14.00 Dieci minuti alla partenza. 13.55 Se il campo di regata sarà a 'macchie di leopardo', allora i sorpassi saranno possibili. Concostante è molto più difficile. 13.53fa paura perché, tra le sfidanti, dispone dell'equipaggio migliore in partenza. E abbiamo visto quanto il via delle regate incida probabilmente per l'80% sull'esito finale. 13.48 Oggi le onde dovrebbero avere un'altezza di circa 30 centimetri. Nulla a che vedere con il metro e mezzo di giovedì. 13.