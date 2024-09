Killer a 17 anni L’appuntamento online Poi la soffoca nella villa e la nasconde in giardino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) VIADANA (Mantova) Ancora una volta di scena un ragazzo “normale”. Questa volta un 17enne, studente al terzo anno di un istituto superiore, descritto come timido, taciturno, gentile, figlio minore di una famiglia di operai di origini albanesi, perfettamente integratarealtà di Viadana, nel basso Mantovano. Si trova in carcere al Beccaria di Milano, gravato dalla terribile accusa di avere picchiato a morte Maria Campai, una donna romena di 42, e di averne poi nascosto il corpo sotto uno strato di fogliame neldi unaaccanto al condominio dove abita, scavalcando la rete di recinzione. L’hata dopo averla colpita duramente a mani nude. In un primo tempo si era ipotizzato anche l’impiego di un corpo contundente (forse un attrezzo da palestra).