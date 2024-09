Gesualdo attesa per Ligabue e Provenzano lavora al cartellone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnrico, confermato per il quarto anno consecutivo alla direzione artistica del Teatro Carlodi Avellino è già al lavoro da settimane per la stesura deldella nuova stagione teatrale che si annuncia ricca di sorprese. Il professionista calabrese, che nel suo lungo curriculum vanta esprienze di prestigio a partire dall’ideazione del celebre Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” di Montalto Uffugo che negli anni è diventato un appuntamento fisso e di fama nazionale, si dice entusiasta della nuova esperienza a capo del Massimo cittadino, e sta condividendo con il sindaco Laura Nargi le scelte per costruire unche possa soddisfare le attese.