‘Ballando con le stelle’ riparte oggi | tutte le novità e le conferme dell’edizione 19

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Stasera, sabato 28 settembre, si apre il sipario sulla diciannovesima stagione dicon le, il dance show televisivo condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli. Come ogni anno Milly Carlucci e il team degli autori sono riusciti a coinvolgere personaggi originali, curiosi, coraggiosi capaci nel corso delle settimane di mettersi alla prova e sfidare i propri limiti. Anche per questa edizione, una sorprendente squadra di vip è pronta a sfidarsi sulla pista da ballo del sabato sera e la combinazione di celebrità e talento professionale promette di rendere questa edizione estremamente emozionante.