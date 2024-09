Ai Mondiali di ciclismo correranno tutti anche per Muriel

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Correre il Mondiale dinon sarà facile.se corridore e corridori forse non la conoscevano. Era però una di loro, una di noi. E quando si incrocia la morte, i pensieri provano ad andare in fuga per poi venire sempre riacciuffati dalla domanda “e se succede a me?”.Furrer è morta venerdì a diciotto anni. Giovedì era caduta durante la prova Juniores del Mondiale di Zurigo. E sì che nel guardare quel circuito, quelle strade, l’attenzione alle esigenze digli utenti,e soprattutto dei ciclisti, noi che la bici la pedaliamo spesso (se non sempre) eravamo rimasti affascinati, ci sembrava quasi un sogno ciclistico, soprattutto in giorni dove era scoppiata di nuovo la violenza verbale dei tanti Vittorio Feltri che godono a vederci sotto le gomme. Una notizia del genere non ce la potevamo aspettare.