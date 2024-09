Aborto a ostacoli nelle Marche | la denuncia di una coppia rimbalzata dalle strutture per 20 giorni e costretta a cambiare Regione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) È l’inizio di agosto quando il test di gravidanza di unadi giovani, residenti nella zona di Fermo, risulta positivo. La caccia alle informazioni su come abortire, preferibilmente con i farmaci, si apre immediatamente. Rimbalzati da un servizio all’altro,no a ilfattoquotidiano.it, arrivano a fine percorso più di ventidopo e in un’altra. Una storia esemplare in negativo, che mostra quali possano essere glidisseminati sulla strada per l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia: mancanza di informazioni, negligenze dei servizi, mancato accesso ai farmaci abortivi, balzelli e attese imposte per legge o per eccesso di zelo della classe medica, mancato adeguamento delle Regioni alle indicazioni di agenzie nazionali e internazionali.