Sparatoria a San Cristoforo fermato e indagato per tentato omicidio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 17 settembre 2024, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative al ferimento di una persona mediante colpi d’arma da fuoco avvenuto in questo Capoluogo il medesimo giorno, ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di · PATTI Gianluca, nato a Catania, cl.1990, in quanto gravemente indiziato dei reati di, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. Le indagini, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti, elementi che dimostrerebbero come l’sarebbe stato l’autore del ferimento di una persona, sottoposta ad intervento chirurgico con conseguente estrazione di due ogive, e successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia con diagnosi di “ferite da arma da fuoco multiple” e prognosi di giorni 20.