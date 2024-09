Sondaggi politici elettorali oggi 27 settembre 2024 | Giorgia Meloni domina la classifica della fiducia Secondo Tajani Schlein e Conte appaiati al 30%

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024)27è la leader politica che raccoglie maggiora: è quanto emerge negli ultimielaborati da Tecné e rivelati in diretta nel corso di Omnibus, in onda su La7, da Lorenzo Pregliasco di Youtrend. La presidente del Consiglio, infatti, raccoglie il 43,2% dei consensi. Subito dopo troviamo il ministro degli Esteri Antoniocon il 36,7 per cento. Elly(30,9%) precede di poco Giuseppe(30%) mentre Salvini insegue con il 26 per cento. Tra gli altri leader, Emma Bonino raccoglie il 20,5 per cento, seguita da Carlo Calenda con il 20%. Il portavoce di Verdi/Sinistra Italiana Angelo Bonelli ha ladel 16,6 per cento, mentre Nicola Fratoianni ottiene il 16,5%. Ultimo Matteo Renzi con il 14,3 per cento dei consensi raccolti.