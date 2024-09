Pallanuoto | inizia l’EuroCup 2024 2025 ci sono cinque squadre italiane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ha preso il via ieridicon i gironi preliminari. Impegnate, fino a domenica,AN Brescia a Budva (Montenegro), Iren Genova Quinto a Barcellona, De Akker Team ad Aix en Provence, CC Ortigia 1928 a Kranj (Slovenia) e Recco Waterpolo a Budapest. Oggi seconda vittoria consecutiva per Brescia che batte i serbi del Valis 17-9 con 4 gol di Balzarini e di Faraglia, 3 di Irving, 2 di Dolce e di Guerrato e uno di Ferrero e di Alesiani. Vince anche il CC Ortigia 1928 a Kranj, 15-13, contro il Paok Salonicco (poker di Cassia e triplette di Campopiano e Inaba). Perde, invece, la De Akker Team in Francia per 16-10 contro lo Jug (non bastano i 4 gol di Luongo). A Barcellona la Iren Genova Quinto cede 13-12 di fronte al Barcelona. Infine, in serata, la Pro Recco Waterpolo batte i croati del Primorje per 13-3.