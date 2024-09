Pagelle Napoli-Palermo 5-0 – Messaggio ai nostalgici | con Conte il mentalista siamo a 14 gol in 5 partite

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledi5-0 di Coppa Italia, a cura di Fabrizio d’Esposito. CAPRILE. Dapprima Collu, decisionista impreciso, gli condona un penalty sul franco rosanero, originato da una sua uscita a casaccio. Indi viene assistito da San Palo su quel tiro di Brunori (e successiva palla sparata in curva dal predetto franco) – 5,5 MAZZOCCHI. La garra difensiva del biondo don Pasquale è fatta anche di sviste ed errori, in compenso la sua dedizione all’offesa riserva non pochi spunti: è lui a servire Lukaku che a sua volta assiste Scott il Rosso nell’azione del quinto gol – 6 RAFA MARIN. Anche lui ha il fisico da corazziere come Buongiorno, solo che combina almeno tre cappellate palla al piede e talvolta traballa per la lentezza. Epperò noi abbiamo fede nel vaticinio ancelottiano su questo ventiduenne destinato a diventare “uno dei difensori più forti al mondo” – 5,5 JUAN JESUS.