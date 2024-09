Omicidio Strada Parco | il supertestimone ricostruisce tutto tensione in aula

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pescara - Luca Cavallittodettagliatamente l’agguato a Pescara in tre ore di deposizione, scatenando la reazione dell'imputato Nobile. Lunga deposizione in Corte d’Assise a Chieti, dove Luca Cavallitto, unico superstite dell’agguato del primo agosto 2022 sulladi Pescara, ha testimoniato per oltre tre ore. Il suo racconto si è concentrato sugli eventi che hanno portato alla tragica morte dell’architetto Walter Albi e ha puntato il dito senza esitazione contro Cosimo Nobile, indicandolo come esecutore materiale del delitto. Nobile, insieme a Maurizio Longo e Natale Ursino, rispettivamente accusati di essere il fiancheggiatore e il mandante dell’, ha ascoltato in silenzio per gran parte della deposizione, finché non ha avuto un improvviso scatto d’ira.