L’attrice britannica e premio Oscar Maggie Smith icona del teatro e del cinema per oltre settant’anni

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ruoli iconici in Harry Potter e Downton Abbeyè conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo della professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e della contessa Violet Crawley nella serie Downton Abbey. La sua carriera è stata costellata da molte interpretazioni memorabili in celebri commedie e film drammatici. Carriera e riconoscimenti Nel corso della sua carriera, ha vinto due premi: nel 1970 per La strana voglia di Jean e nel 1979 per California Suite. Ha inconquistato otto premi Bafta e ricevuto quattro nomination agliper i film Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001).